В Одессе маршрутка провалилась в огромный провал на дороге (Фото: Думская / YouTube / скриншот из видео)

В Одессе из-за непогоды образовался большой провал в дорожном покрытии , из-за которого частично оказались под землей маршрутка и минивэн. Оба транспортных средства уже вытащили из ямы.

Об этом в среду, 1 октября, сообщило издание Думская.

По данным местного издания Думская, автобус Богдан, курсирующий по маршруту № 127 от инфекционной больницы до мемориала 411-й батареи, вечером 30 сентября частично провалился в яму. Обошлось без серьезных травм пассажиров.

Причины обвала пока уточняются. Журналисты уточнили, что для того, чтобы поднять авто из ямы спасатели и коммунальщики использовали кран. Работать им пришлось более трех часов.

Из-за сильных ливней в Одесской области подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов остаются без света. В Одессе за день выпало примерно 1,5 месячной нормы осадков.

В результате непогоды погибли девять человек, среди них — ребенок. Как сообщили в Одесской областной государственной администрации, погибла семья из пяти человек, среди них восьмилетняя девочка.

Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина в комментарии Суспільному уточнила, что семья проживала в цокольном помещении. По ее словам, их накрыло волной и они не смогли выбраться из дома.