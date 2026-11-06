Геомагнитно активные выходные. Учёные предупредили, когда начнётся и как долго продлится сильная магнитная буря
Магнитная буря в выходные (Фото: Джавид Надери / unsplash)
Ученые заранее предупреждали о возможном обострении геомагнитной обстановки — вскоре Землю накроет магнитная буря STORM G1.
По прогнозам экспертов, ожидается, что высокоскоростной поток из корональной дыры станет геоэффективным в конце рабочей недели.
Геомагнитная активность — прогноз
Согласно прогнозу ученых из British Geological Survey Geomagnetism, скорость солнечного ветра будет оставаться повышенной в течение 6−8 ноября и, с большой вероятностью, 9 ноября, в дальнейшем влияние корональной дыры должно уменьшиться.
Учёные Центра прогнозирования космической погоды сообщили, что активность геомагнитного поля достигнет уровня геомагнитной бури STORM G1 — 6−8 ноября, также, согласно их прогнозу, 7−8 ноября вероятно повышение геомагнитных возмущений до уровня G2.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. В то же время К-индекс специалисты используют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Поддерживать водный баланс — пить чистую воду в течение дня.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдавать предпочтение лёгким блюдам, отказаться от алкоголя.