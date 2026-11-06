Геомагнитно активные выходные. Учёные предупредили, когда начнётся и как долго продлится сильная магнитная буря

По прогнозам экспертов, ожидается, что высокоскоростной поток из корональной дыры станет геоэффективным в конце рабочей недели.

Геомагнитная активность — прогноз

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Согласно прогнозу ученых из British Geological Survey Geomagnetism, скорость солнечного ветра будет оставаться повышенной в течение 6−8 ноября и, с большой вероятностью, 9 ноября, в дальнейшем влияние корональной дыры должно уменьшиться.

Фото: Магнитная буря 6−9 ноября / geomag.bgs

Учёные Центра прогнозирования космической погоды сообщили, что активность геомагнитного поля достигнет уровня геомагнитной бури STORM G1 — 6−8 ноября, также, согласно их прогнозу, 7−8 ноября вероятно повышение геомагнитных возмущений до уровня G2.

Фото: Магнитная буря 6−8 ноября / spaceweather.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. В то же время К-индекс специалисты используют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Поддерживать водный баланс — пить чистую воду в течение дня.