Мощная магнитная буря. Ученые сообщили, когда сильные возмущения приблизятся к Земле и сколько продлится геошторм

В прогнозе магнитных бурь на апрель заранее предусматривались сильные геомагнитные возмущения в течение грядущих выходных, по обновленным данным ученых они начнутся с 17 апреля.

Сейчас ожидается увеличение скорости солнечного ветра и усиление геомагнитной активности до уровня STORM G2. Мощная магнитная буря предполагается со второй половины пятницы, 17 апреля.

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Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, 17 апреля Землю накроет мощная магнитная буря уровня STORM G2, которая продлится до 19 апреля. С 20 апреля ожидается улучшение геомагнитной ситуации, но возможность продолжения сильных возмущений в этот день остается.

Фото: Магнитная буря 17-20 апреля / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды заранее сообщили об усилении геомагнитных возмущений до уровня STORM G2 вечером 17 апреля. По их прогнозу сильный геошторм продлится до середины дня, 18 апреля. В дальнейшем возмущения, которые могут ощутимо влиять на Землю, не предвидятся.

Фото: Магнитная буря 17-18 апреля / swpc.noaa.gov

Напоминаем, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

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