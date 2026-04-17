Мощная магнитная буря. Ученые сообщили, когда сильные возмущения приблизятся к Земле и сколько продлится геошторм
Магнитная буря в выходные (Фото: Andrew-Art / pixabay)
В прогнозе магнитных бурь на апрель заранее предусматривались сильные геомагнитные возмущения в течение грядущих выходных, по обновленным данным ученых они начнутся с 17 апреля.
Сейчас ожидается увеличение скорости солнечного ветра и усиление геомагнитной активности до уровня STORM G2. Мощная магнитная буря предполагается со второй половины пятницы, 17 апреля.
Геомагнитная активность — прогноз
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, 17 апреля Землю накроет мощная магнитная буря уровня STORM G2, которая продлится до 19 апреля. С 20 апреля ожидается улучшение геомагнитной ситуации, но возможность продолжения сильных возмущений в этот день остается.
Ученые Центра прогнозирования космической погоды заранее сообщили об усилении геомагнитных возмущений до уровня STORM G2 вечером 17 апреля. По их прогнозу сильный геошторм продлится до середины дня, 18 апреля. В дальнейшем возмущения, которые могут ощутимо влиять на Землю, не предвидятся.
Напоминаем, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
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