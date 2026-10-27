Геомагнитная обстановка изменится. Учёные сообщили о сильной магнитной буре, которая начнётся в конце октября

Период затишья, наступивший после сильной магнитной бури , вскоре завершится, в конце октября на Землю обрушится сильная магнитная буря.

По прогнозам экспертов, корональная дыра, которая в настоящее время проходит по центральному меридиану Солнца, вскоре вызовет усиление высокоскоростного потока солнечного ветра — с 29 октября ожидается магнитная буря уровня STORM G1.

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Геомагнитная активность — прогноз

По расчётам учёных из British Geological Survey Geomagnetism, в период с 29 по 30 октября, помимо усиления солнечного ветра, ожидается молниеносный удар от выброса корональной массы (CME), уровень прогнозируемой магнитной бури G1 может усилиться.

Фото: Магнитная буря 27−30 октября / geomag.bgs

Учёные Центра прогнозирования космической погоды в прогнозе бурь на месяц указывали на возможное усиление возмущений до уровня G1 в конце октября. В период с 27 по 29 октября, согласно их прогнозу, сильного геомагнитного шторма не ожидается.

Фото: Магнитная буря 27−29 октября / spaceweather.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. В то же время К-индекс специалисты используют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Поддерживать водный баланс — пить чистую воду в течение дня.