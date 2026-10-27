Геомагнитная обстановка изменится. Учёные сообщили о сильной магнитной буре, которая начнётся в конце октября
Магнитная буря в конце октября (Фото: katerynakon / depositphotos)
Период затишья, наступивший после сильной магнитной бури, вскоре завершится, в конце октября на Землю обрушится сильная магнитная буря.
По прогнозам экспертов, корональная дыра, которая в настоящее время проходит по центральному меридиану Солнца, вскоре вызовет усиление высокоскоростного потока солнечного ветра — с 29 октября ожидается магнитная буря уровня STORM G1.
Геомагнитная активность — прогноз
По расчётам учёных из British Geological Survey Geomagnetism, в период с 29 по 30 октября, помимо усиления солнечного ветра, ожидается молниеносный удар от выброса корональной массы (CME), уровень прогнозируемой магнитной бури G1 может усилиться.
Учёные Центра прогнозирования космической погоды в прогнозе бурь на месяц указывали на возможное усиление возмущений до уровня G1 в конце октября. В период с 27 по 29 октября, согласно их прогнозу, сильного геомагнитного шторма не ожидается.
Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. В то же время К-индекс специалисты используют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.
Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
- Поддерживать водный баланс — пить чистую воду в течение дня.
- Пересмотреть ежедневный рацион — отдавать предпочтение лёгким блюдам, отказаться от алкоголя.