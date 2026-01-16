Надвигается новая магнитная буря. Ученые предупредили о сильных геомагнитных возмущениях в течение выходных

Магнитные бури в январе 2026 преимущественно будут достигать уровня STORM G1. Именно такие возмущения ожидаются в течение ближайших выходных.

Скорость солнечного ветра сейчас повышена, это увеличивает вероятность затяжной магнитной бури, которая начнется уже вскоре.

Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, ожидается, что влияние корональной дыры станет геоэффективным с 17 января. Скорость солнечного ветра увеличится и начнется магнитная буря уровня STORM G1, которая продлится до 19 января.

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Фото: Магнитная буря 16-19 января / geomag.bgs.ac

Ученые Центра прогнозирования космической погоды также прогнозируют магнитную бурю уровня STORM G1 в выходные 17−18 января. В дальнейшем, согласно их прогнозу на месяц, мощные возмущения продлятся еще несколько дней.

Фото: Магнитная буря 16-18 января / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

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