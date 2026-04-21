Магнитная буря может затянуться. Ученые сообщили о сильных геомагнитных возмущениях и сколько дней они продлятся

Скорость солнечного ветра остается повышенной после мощной магнитной бури , продолжается сильный геошторм, который может затянуться.

По информации ученых, продолжающиеся эффекты корональной дыры не перестали влиять на Землю. Магнитная буря уровня STORM G1 вероятно будет ощущаться еще несколько дней.

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Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, 21−22 апреля на Землю будет влиять магнитная буря уровня STORM G1. В дальнейшем, до 24 апреля, влияние корональной дыры должно уменьшиться, однако существует большая вероятность дальнейших активных периодов с кратковременными пиками до уровня G1.

Фото: Магнитная буря 21-24 апреля / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды сообщили о геомагнитных возмущениях приближенных к уровню STORM G1 в течение 21 апреля. В дальнейшем, до 23 апреля, возмущения, которые могут ощутимо влиять на Землю, по их прогнозу не предвидятся.

Фото: Магнитная буря 21-23 апреля / swpc.noaa.gov

Напоминаем, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь