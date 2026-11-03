Магнитная буря до конца рабочей недели. Учёные сообщили, в какие дни наиболее высока вероятность сильных возмущений

Прогноз магнитных бурь на ноябрь обещает преимущественно спокойную геомагнитную обстановку в начале месяца, однако она может измениться в ближайшее время.

По прогнозам экспертов, в ближайшее время скорость солнечного ветра будет на уровне фоновой среды. Ожидаются преимущественно спокойные геомагнитные условия, однако выброс корональной массы может их изменить.

Реклама

Геомагнитная активность — прогноз

По прогнозу учёных из British Geological Survey Geomagnetism, на спокойную геомагнитную обстановку в период с 3 по 6 ноября может повлиять небольшое извержение солнечной нити, произошедшее в начале ноября. Магнитная буря уровня STORM G1 может накрыть Землю с 4 по 6 ноября, но эксперты отмечают, что, скорее всего, последствия солнечного выброса пройдут мимо нашей планеты.

Фото: Магнитная буря 3−6 ноября / geomag.bgs

Учёные Центра прогнозирования космической погоды отмечают, что в последнее время солнечная радиация была ниже пороговых значений уровня геобурь. В дальнейшем, с 3 по 5 ноября, по их прогнозу, магнитные бури уровня G1 или сильнее не ожидаются.

Фото: Магнитная буря 3−5 ноября / spaceweather.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. В то же время К-индекс специалисты используют для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Поддерживать водный баланс — пить чистую воду в течение дня.