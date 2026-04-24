Магнитная буря в выходные. Ученые сообщили, когда начнутся сильные возмущения и сколько продлятся

Излучение корональной дыры в сочетании с высокоскоростным потоком приведет к магнитной буре уровня STORM G1 в выходные, 25−26 апреля.

Геомагнитная активность — прогноз

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По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, сильная магнитная буря будет влиять на Землю в течение последних выходных месяца: с утра 25 апреля до второй половины 26 апреля. В дальнейшем, 27 апреля, существует вероятность дальнейших активных периодов, но эксперты отмечают, что они вряд ли окажут влияние на нашу планету.

Фото: Магнитная буря 24-27 апреля / geomag.bgs

Ученые Центра прогнозирования космической погоды сообщили о геомагнитных возмущениях приближенных к уровню сильной магнитной бури в течение субботы 25 апреля. В дальнейшем, в воскресенье, 26 апреля, по их прогнозу, будет наблюдаться магнитная буря уровня STORM G1, которая должна завершиться в конце дня.

Фото: Магнитная буря 24-26 апреля / swpc.noaa.gov

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.

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