Силы ПВО уничтожили за ночь 16 дронов Shahed и три крылатых ракеты 19 мая, 08:13 Киев после массированного российского удара 18 мая (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия запустила по Украине 22 иранских дрона-камикадзе Shahed-136/131 и шесть крылатых ракет в ночь на пятницу, 19 мая. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников и три Калибра.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россияне атаковали беспилотниками с северного и юго-восточного направлений, ракетами — с кораблей в Черном море. Вражеские цели сбивали силы и средства противовоздушной обороны воздушных командований Центр, Запад и Юг ВС ВСУ.

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В полночь 19 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога, которая продолжалась до 5 утра. В ряде регионов прогремели взрывы — Россия снова осуществила массированный удар.

Власти Киева сообщили, что над столицей уничтожили все дроны-камикадзе Shahed. Также все беспилотники сбили над Львовской областью. В Кривом Роге оккупанты ударили по частному промышленному предприятию, пострадали два человека.

