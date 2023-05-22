Силы ПВО уничтожили над Украиной четыре из 16 ракет и 20 дронов-камикадзе

22 мая, 08:39
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Россия выпустила по Украине ночью 22 мая 16 крылатых ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россия выпустила по Украине ночью 22 мая 16 крылатых ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россия атаковала Украину 20 дронами-камикадзе Shahed-136/131 и 16 крылатыми ракетами в ночь на понедельник, 22 мая. Силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники и четыре ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности, российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты Днепра и области. Власти сообщали о восьми пострадавших.

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Всего выпустили:

  • четыре крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район Каспийского моря);
  • пять крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с разных направлений — Азовского моря и Курской области;
  • две баллистические ракеты Искандер-М из оккупированного Крыма;
  • пять зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области;
  • 20 иранских дронов-камикадзе с южного и северного направлений.

Также ВС подтвердили сбитый в Херсонской области российский истребитель Су-35, который «потерпел „отрицательный взлет“ в территориальных водах». Обстоятельства уничтожения выясняют.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крылатая ракета Днепропетровская область ПВО Ракетные удары Город Днепр дроны-камикадзе Shahed-136

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