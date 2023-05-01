Силы ПВО уничтожили 15 из 18 крылатых ракет, выпущенных Россией 1 мая, 07:18 Силы ПВО уничтожили 15 из 18 российских ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Российские оккупанты выпустили по Украине в ночь на понедельник, 1 мая, 18 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили 15.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

РФ атаковала Украину с самолетов стратегической авиации около 2-х ночи: девяти Ту-95 из района Оленегорска (Мурманская область) и двух Ту-160 из Каспийского моря. Всего выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

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В ночь на понедельник, 1 мая, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В частности, взрывы слышали в Киеве, Днепре, Харьковской области. КГВА сообщила, что все вражеские цели в районе столицы уничтожены.

Это вторая массированная ракетная атака РФ на Украину за последние три дня. Ранним утром 28 апреля был еще один массированный удар. Силы ПВО уничтожили 21 из 23 ракет, в том числе 11 возле Киева. Также сбили два беспилотника.

Оккупанты атаковали многоэтажку в Умани, убив 23 человека, в том числе шесть детей. Также они ударили по Днепру, убив двухлетнюю девочку и 31-летнюю женщину. В Киевской области обломки российской ракеты попали в многоэтажку в Украинке: госпитализировали девочку.