Силы ПВО ночью сбили все 36 дронов-камикадзе Shahed, запущенных Россией

25 мая, 07:55
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Россияне снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Россияне снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты запустили по Украине в ночь на четверг, 25 мая, 36 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны все уничтожили.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Россияне совершили пуски с северного и южного направлений. В ВС предполагают, что они хотели атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты на западе Украины.

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Дроны сбивали подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований Юг, Центр и Запад и ПВО других составляющих Сил обороны.

В ночь на 25 мая в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила на столицу, все цели в районе Киева сбили. Также беспилотники уничтожили над Николаевской и Одесской областями.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе Shahed-136

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