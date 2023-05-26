Силы ПВО за ночь сбили над Украиной десять российских ракет и 25 беспилотников

26 мая, 08:25
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Россия атаковала Украину 17 ракетами и 31 ударным беспилотником в ночь на 26 мая (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россия атаковала Украину 17 ракетами и 31 ударным беспилотником в ночь на 26 мая (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россия атаковала Украину в ночь на пятницу, 26 мая, 17 ракетами различных типов и 31 ударным дроном. Большинство воздушных целей сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Там рассказали, что россияне сместили направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны. Всего оккупанты запустили:

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  • десять крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;
  • семь зенитных управляемых ракет С-300/ С-400 из района оккупированного Токмака Запорожской области;
  • 31 ударный иранский беспилотник Shahed-136/131 с южного и северного направлений.

Силы и средства ПВО в зонах ответственности воздушных командований Восток, Центр и Юг уничтожили все десять крылатых ракет, 23 дрона-камикадзе и два беспилотника оперативно-тактического уровня Орлан-10, Мерлин-ВР.

В Харьковской и Днепропетровской областях есть попадания нескольких ударных БПЛА и ЗРК С-300/С-400. В Днепре в результате атаки начались пожары, которые уже потушили; повреждены дома, есть пострадавший.

Во время ночной атаки над Киевом, предварительно, уничтожили все воздушные цели. В Оболонском районе обломки упали на ТРЦ, в Шевченковском — на частный дом.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины Ракетный удар дроны-камикадзе

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