Силы ПВО за ночь сбили 29 дронов-камикадзе, почти все — над Киевом
Киев во время ночной российской атаки 30 мая (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)
Россия запустила по Украине в ночь на вторник, 30 мая, 31 иранский дрон-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из них.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Атака ударных беспилотников, которые Россия запускала с севера и юга, продолжалась с 23:30 по 4:30. Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 29 из них.
«Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева», — заявили в ВС.
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