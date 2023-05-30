Силы ПВО за ночь сбили 29 дронов-камикадзе, почти все — над Киевом

30 мая, 08:14
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Киев во время ночной российской атаки 30 мая (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Киев во время ночной российской атаки 30 мая (Фото:REUTERS/Глеб Гаранич)

Россия запустила по Украине в ночь на вторник, 30 мая, 31 иранский дрон-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из них.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака ударных беспилотников, которые Россия запускала с севера и юга, продолжалась с 23:30 по 4:30. Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны уничтожили 29 из них.

Видео дня

«Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева», — заявили в ВС.

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Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев ПВО Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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