Силы ПВО за ночь сбили все 15 ракет и 21 дрон-камикадзе, летевших на Киев — Залужный 2 июня, 09:24 Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 2 июня, выпустили по Украине 15 крылатых ракет и 21 иранский дрон-камикадзе Shahed-136/131. Все уничтожили силы противовоздушной обороны.

Предварительные данные Генштаба уточнил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Столицу атаковали ударными беспилотниками около 23:00. Они заходили с южного направления — для этого использовали рельеф местности и русло реки Днепр.

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Около 03:00 в воздушном пространстве Украины зафиксировали крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

«Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону», — рассказал Залужный.

Ранее в Генштабе сообщили о 15 ракетах и 18 дронах, которые сбили ПВО.

Это была шестая за шесть дней воздушная атака на Киев. Накануне российские оккупанты выпустили по столице десять крылатых и баллистических ракет Искандер — все сбили силы ПВО. Обломки упали в трех районах, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, школы, автомобили.

Всего ранения получили 16 человек, еще трое погибли в Деснянском районе возле укрытия, которое было закрыто.