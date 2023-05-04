Силы ПВО ночью уничтожили 18 из 24 дронов-камикадзе Shahed, запущенных Россией 4 мая, 07:10 Россия ночью атаковала регионы Украины дронами-камикадзе (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия атаковала Украину 24 иранскими дронами-камикадзе Shahed в ночь на четверг, 4 мая. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18, а также разведывательный беспилотник.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Атаковали с северного направления (Брянская область) и с юга — восточное побережье Азовского моря.

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Боевую работу проводили в северных, центральных и южных областях Украины. Применяли зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований Юг и Центр.

Ночью в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась несколько часов. Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели — иранские дроны и, вероятно, баллистические ракеты.

