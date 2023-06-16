Над Киевом и областью сбили шесть ракет Кинжал и столько же Калибров — Воздушные силы 16 июня, 12:26 Киев (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Силы противовоздушной обороны во время атаки России на Украину в пятницу утром, 16 июня, предварительно, сбили шесть аэробаллистических ракет Кинжал.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Также силы ПВО, по предварительным данным, уничтожили шесть крылатых ракет Калибр и два разведывательных беспилотника.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что все цели предварительно сбили в воздушном пространстве вокруг Киева.



Видео дня

Утром 16 июня на фоне ракетной угрозы во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В Киеве работала ПВО, мэр Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе.

6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что украинские военные впервые благодаря ЗРК Patriot сбили российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая. Представители власти говорили, что союзники «были приятно удивлены»

Позже в ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 18 различными типами ракет, в том числе шестью Кинжалами. Их все уничтожили силы ПВО.