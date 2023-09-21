Силы обороны ударили по секретной базе РФ: ранены командующий 58-й армией РФ и начштаба, ликвидированы десять офицеров — источники NV 21 сентября, 14:59 Последствия удара по секретной базе РФ (Фото:NV)

На днях Служба безопасности Украины и ВСУ осуществили ракетный удар по секретной базе РФ во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, сообщили NV источники в СБУ.

Отмечается, что в результате удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

Также пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них уже погибли.

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Фото: NV

Как сообщил анонимный собеседник, сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними — отработали по цели.

Накануне британская разведка сообщала об усилении обороны российских войск вокруг города Токмак Запорожской области. По данным разведчиков, оккупанты разворачивают дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа «еж» и копают новые траншеи в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.

Ранее украинские бойцы на Запорожском направлении нашли «объяснительные записки» российских оккупантов из 58-й армии, которые отказались выполнять приказ о наступлении.

В мае 2022 года СБУ публиковала перехват разговора российских оккупантов, обсуждавших значительные потери в 58-й армии, от которой «практически ничего не осталось».

