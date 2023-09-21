Силы обороны ударили по секретной базе РФ: ранены командующий 58-й армией РФ и начштаба, ликвидированы десять офицеров — источники NV
Последствия удара по секретной базе РФ (Фото:NV)
На днях Служба безопасности Украины и ВСУ осуществили ракетный удар по секретной базе РФ во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, сообщили NV источники в СБУ.
Отмечается, что в результате удара был ранен командующий 58-й армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.
Также пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них уже погибли.
Как сообщил анонимный собеседник, сначала Служба безопасности обнаружила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Информацию передали военным, а затем вместе с ними — отработали по цели.
Накануне британская разведка сообщала об усилении обороны российских войск вокруг города Токмак Запорожской области. По данным разведчиков, оккупанты разворачивают дополнительные блокпосты, противотанковую оборону типа «еж» и копают новые траншеи в районе, который удерживает 58-я общевойсковая армия РФ.
Ранее украинские бойцы на Запорожском направлении нашли «объяснительные записки» российских оккупантов из 58-й армии, которые отказались выполнять приказ о наступлении.
В мае 2022 года СБУ публиковала перехват разговора российских оккупантов, обсуждавших значительные потери в 58-й армии, от которой «практически ничего не осталось».