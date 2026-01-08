Силы обороны ударили дронами FP-2 по эшелону россиян на нефтебазе Гвардейское в Крыму

Силы обороны поразили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе Гвардейское во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в четверг, 8 января.

Удар нанесли для нарушения логистики врага — в частности, обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений со склада группировки войск Днепр. Эшелон с ГСМ поразили на наливной эстакаде базы Гвардейское. Масштаб ущерба сейчас уточняется.

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Также, по информации Генштаба, было поражено и расположение ремонтного подразделения российских оккупантов в районе населенного пункта Горное (ВОТ Донецкой области).

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение логистических объектов на временно оккупированных территориях. Поражение вражеских целей в Крыму и Донецкой области осуществили с использованием ударных беспилотников FP-2.

В населенном пункте Гвардейское дроны ССО поразили подвижной состав с ГРМ, а в районе поселка Горное БпЛА ударили по складу с боеприпасами и материально-техническими средствами одного из подразделений 51-ой общевойсковой армии РФ.

8 января в Евпатории и Феодосии в оккупированном Крыму были слышны взрывы, а над Ялтой зафиксировали пролет беспилотников и работу российской ПВО.

6 января Генштаб ВСУ официально подтвердил поражение арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны на территории Костромской области РФ,