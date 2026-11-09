Силы обороны нанесли удар по российской станции подавления Starlink на временно оккупированной территории Донецкой области — Генштаб

9 ноября, 16:33
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Российские оккупанты могут маскировать свои средства РЭБ в небольших прицепах (Фото: Сергей FLASH / Telegram)

Российские оккупанты могут маскировать свои средства РЭБ в небольших прицепах (Фото: Сергей FLASH / Telegram)

Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления спутниковой связи Starlink , два склада боеприпасов и склад материально-технических средств оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что удары по военным объектам противника были нанесены 8 ноября и в ночь на 9 ноября.

В частности, в районе Сартаны на временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные поразили российскую станцию подавления Starlink. Оккупанты использовали её для препятствования спутниковой связи украинских военных.

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Кроме того, в Запорожской области, вблизи Токмака и Остриковки, Силы обороны нанесли удар по двум складам боеприпасов российской армии.

Еще одним объектом удара стал склад материально-технических средств оккупантов в районе Красногоровки в Донецкой области.

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В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны будут продолжать наносить удары по важным военным целям противника, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

2 ноября внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что российские оккупанты всё больше увеличивают количество систем спутниковой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы мешать работе Starlink, и хорошо научились их маскировать.

По его информации, российские системы РЭБ работают по принципу объектного прикрытия на площади около 25 кв. км. Оккупанты закрыли этим типом РЭБ почти все важные объекты в Крыму и активно применяют его вдоль линии фронта.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Starlink Генштаб ВСУ Временно оккупированные территории Starshield

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