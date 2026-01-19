Силы обороны ударили по складу БпЛА россиян на оккупированной территории Луганской области (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 19 января, нанесли удар по складу беспилотников в населенном пункте Новокраснянка на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 19 января.

Там также отметили, что в результате недавнего удара по нефтеперерабатывающему заводу Туапсинский в Краснодарском крае РФ был поражен наливной терминал предприятия.

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Кроме этого, в результате январского удара БпЛА по нефтебазе Осколнефтеснаб в Белгородской области РФ был уничтожен один и повреждены шесть резервуаров типа РВС-1000.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», — отметили в Генштабе.

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что 31 декабря были поражены Туапсинский НПЗ, нефтегазовый терминал Таманьнефтегаз, нефтебаза Росрезерва и ряд других целей в РФ.

В частности, в Генштабе заявили о попадании ударных БпЛА по территории Туапсинского НПЗ с последующим пожаром.

Отмечалось, что в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

В Генштабе добавили, что Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в РФ и ориентирован на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год.

Также в ночь на 7 января Силы обороны нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в районе населенного пункта Котел Белгородской области.

В Генштабе отметили, что нефтебаза обеспечивает горючим российскую оккупационную армию.