Силы обороны поразили склад БпЛА россиян на оккупированной территории Луганской области — Генштаб ВСУ
Силы обороны ударили по складу БпЛА россиян на оккупированной территории Луганской области (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 19 января, нанесли удар по складу беспилотников в населенном пункте Новокраснянка на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 19 января.
Там также отметили, что в результате недавнего удара по нефтеперерабатывающему заводу Туапсинский в Краснодарском крае РФ был поражен наливной терминал предприятия.
Кроме этого, в результате январского удара БпЛА по нефтебазе Осколнефтеснаб в Белгородской области РФ был уничтожен один и повреждены шесть резервуаров типа РВС-1000.
«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины», — отметили в Генштабе.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что 31 декабря были поражены Туапсинский НПЗ, нефтегазовый терминал Таманьнефтегаз, нефтебаза Росрезерва и ряд других целей в РФ.
В частности, в Генштабе заявили о попадании ударных БпЛА по территории Туапсинского НПЗ с последующим пожаром.
Отмечалось, что в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.
В Генштабе добавили, что Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в РФ и ориентирован на экспорт с мощностью переработки нефтепродуктов около 12 млн тонн в год.
Также в ночь на 7 января Силы обороны нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в районе населенного пункта Котел Белгородской области.
В Генштабе отметили, что нефтебаза обеспечивает горючим российскую оккупационную армию.