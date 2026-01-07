Силы обороны поразили нефтебазу в Белгородской области и склад армии РФ в Донецкой области — Генштаб

7 января, 12:09
Google Читайте NV в Google
Пожар на нефтебазе в Белгородской области после атаки на него (Фото: Exilenova+/Telegram)

Пожар на нефтебазе в Белгородской области после атаки на него (Фото: Exilenova+/Telegram)

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Белгородской области РФ и склад материально-технических средств российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на среду, 7 января, подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в районе населенного пункта Котел Белгородской области.

Реклама

Генштаб отметил, что нефтебаза обеспечивает горючим российскую оккупационную армию. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар.

Также, по данным Генштаба, ВСУ поразили склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии врага на ВОТ Донецкой области. Это сделали с целью нарушить логистику противника.

Читайте также:
Силы беспилотных систем за семь месяцев существования поразили целей РФ на 20 миллиардов долларов

Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется, отметили в Генштабе.

По результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва Темп в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

6 января Силы специальных операций сообщили, что подразделения front strike ССО поразили цели армии РФ на ВОТ Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2.

Читайте также:
Более 900 км от границы. Атаки Украины по российским целям теперь достигают Каспийского моря — все о волне ударов в инфографике NV

Военные отметили, что в Селидово дроны нанесли поражение по логистическому складу 55-й ОМСБр РФ.

А в населенном пункте Горное военные успешно поразили склад боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии России.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Война России против Украины Белгородская область Нафтебаза Донецкая область удары по территории РФ

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies