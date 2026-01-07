Пожар на нефтебазе в Белгородской области после атаки на него (Фото: Exilenova+/Telegram)

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Белгородской области РФ и склад материально-технических средств российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области .

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на среду, 7 января, подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтебазе Осколнефтеснаб в районе населенного пункта Котел Белгородской области.

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Генштаб отметил, что нефтебаза обеспечивает горючим российскую оккупационную армию. В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар.

Также, по данным Генштаба, ВСУ поразили склад материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии врага на ВОТ Донецкой области. Это сделали с целью нарушить логистику противника.

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Сейчас степень нанесенного ущерба уточняется, отметили в Генштабе.

По результатам предварительных поражений установлено, что на нефтебазе стратегического резерва Темп в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.

6 января Силы специальных операций сообщили, что подразделения front strike ССО поразили цели армии РФ на ВОТ Донецкой области с использованием ударных дронов FP-2.

Военные отметили, что в Селидово дроны нанесли поражение по логистическому складу 55-й ОМСБр РФ.

А в населенном пункте Горное военные успешно поразили склад боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии России.