Силы обороны овладели Андреевкой Донецкой области — Генштаб

15 сентября, 07:10
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Украинский военный в освобожденном селе Новодаровка, Запорожская область, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский военный в освобожденном селе Новодаровка, Запорожская область, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Силы обороны Украины во время штурмовых действий овладели селом Андреевка в Донецкой области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в пятницу, 15 сентября.

«[Силы обороны] наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах», — говорится в сводке.

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DeepState
Фото: DeepState

14 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о продвижении Сил обороны на Бахмутском направлении и освобождении Андреевки. Затем бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

Также Генштаб сообщил о частичном успехе украинских бойцов в районе Клещиевки, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ возле Богдановки.

Новость дополняется…

Редактор: Катерина Денисова
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