В Воронежской области поражен аэродром Борисоглебск, где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ, 5 июля 2025 года (Фото: ССО ВСУ)

Силы обороны Украины в субботу, 5 июля, нанесли удары по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.

На аэродроме базируются российские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Удар нанесли Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны для снижения возможностей страны-агрессора наносить воздушные удары.

Реклама

«Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются», — сообщил Генштаб ВСУ.

Ранее 5 июля в Сети сообщалось, что в Воронежской области РФ после атаки БпЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома Борисоглебск. Возгорание зафиксировала система мониторинга NASA.

Кроме того, ночью раздавались взрывы в Саратовской области РФ. Российские Telegram-каналы писали об атаке беспилотников на военный аэродром Энгельс.