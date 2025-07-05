Силы обороны атаковали аэродром Борисоглебск в Воронежской области, поражены склад с КАБ и самолет — Генштаб

5 июля, 08:37
Поделиться:
В Воронежской области поражен аэродром Борисоглебск, где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ, 5 июля 2025 года (Фото: ССО ВСУ)

В Воронежской области поражен аэродром Борисоглебск, где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ, 5 июля 2025 года (Фото: ССО ВСУ)

Силы обороны Украины в субботу, 5 июля, нанесли удары по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ. Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, сообщил Генштаб ВСУ.

На аэродроме базируются российские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

Удар нанесли Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны для снижения возможностей страны-агрессора наносить воздушные удары.

Реклама

Читайте также:
Собирает «глаза» для бронетехники РФ: в Ростовской области дроны атаковали Азовский оптико-механический завод

«Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются», — сообщил Генштаб ВСУ.

Ранее 5 июля в Сети сообщалось, что в Воронежской области РФ после атаки БпЛА вспыхнул пожар в районе военного аэродрома Борисоглебск. Возгорание зафиксировала система мониторинга NASA.

Кроме того, ночью раздавались взрывы в Саратовской области РФ. Российские Telegram-каналы писали об атаке беспилотников на военный аэродром Энгельс.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Генштаб ВСУ Аэродром Воронежская область удары по территории РФ Война России против Украины КАБ Су-34 Су-35

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X