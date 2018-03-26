Сила и мужество. Порошенко опубликовал видео, посвященное Дню Нацгвардии

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сотрудников Нацгвардии с профессиональным праздником.
"Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии", - написал глава украинского государства в Facebook.
Он также опубликовал видео, посвященное празднику.
Присоединился к поздравлениям и премьер-министр Владимир Гройсман.
"Спасибо защитникам за оборону государства и обеспечения покоя украинцев", - написал он.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что четыре года назад гвардейцы одними из первых вступили в бой с российским агрессором на востоке Украины.
Он добавил, что теперь Нацгвардия стала мощным военным подразделением с правоохранительными функциями, способное защитить страну от внутренних и внешних врагов.
Напомним, 26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии.
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