Сила и мужество. Порошенко опубликовал видео, посвященное Дню Нацгвардии

День Нацгвардии отмечают с 2015 года

Президент Украины Петр Порошенко поздравил сотрудников Нацгвардии с профессиональным праздником.

"Слава и почет мужественным воинам Национальной гвардии", - написал глава украинского государства в Facebook.

Он также опубликовал видео, посвященное празднику.

Присоединился к поздравлениям и премьер-министр Владимир Гройсман.

"Спасибо защитникам за оборону государства и обеспечения покоя украинцев", - написал он.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов подчеркнул, что четыре года назад гвардейцы одними из первых вступили в бой с российским агрессором на востоке Украины.

Он добавил, что теперь Нацгвардия стала мощным военным подразделением с правоохранительными функциями, способное защитить страну от внутренних и внешних врагов.

Напомним, 26 марта в Украине отмечается День Национальной гвардии.