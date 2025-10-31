В Украине тысячи общественных зданий, от больниц до школ и музеев, до сих пор не имеют современных систем пожарной безопасности. Традиционные проводные решения сложны в монтаже и дороги в обслуживании, поэтому обновление часто откладывают на годы. Беспроводные системы пожарной сигнализации, открывают новые возможности для быстрой модернизации, обеспечивая безопасность без вмешательства в инфраструктуру и остановки работы объектов.

Старые проблемы, новые угрозы

Большинство учебных заведений и больниц в Украине строились десятки лет назад. Конечно, тогда о современных системах пожарной сигнализации речь не шла, однако сегодня они нужны как никогда. И речь не только об удобстве, но и о безопасности, которой нельзя пренебрегать.

Хотя добавить их непросто. Потому что традиционные пожарные системы часто требуют сложного и дорогостоящего монтажа.

Ситуацию усложняет война. Пожары, вызванные обстрелами, — обыденность не только для прифронтовых территорий. Даже в тылу, где растет нагрузка на учреждения здравоохранения, образования и культуры, отсутствие эффективной пожарной безопасности является прямой угрозой людям.

В то же время обновление инфраструктуры часто тормозится: традиционные проводные системы требуют времени, доступа ко всем помещениям, прокладки кабелей. Не каждая больница может себе позволить остановить работу реанимации на два дня. Не каждый музей — позволить сверление в стенах XVIII века.

В ловушке традиционных решений

Ведущие системы пожарной сигнализации десятилетиями считались золотым стандартом. В прямом смысле: золото не только как символ надежности, а как намек на стоимость. Обновление пожарной системы для типовой школы может стоить от 1 до 2 миллионов гривен. А для объектов культурного наследия суммы еще больше. Хотя отчасти дело даже не в средствах. Из-за архитектурных ограничений такие проекты просто невозможно реализовать без риска повредить само здание.

Решением являются беспроводные пожарные системы, которые избавляют объекты от необходимости в кабелях, сверлении и длительных ремонтных паузах.

Беспроводные решения: не альтернатива, а выход

Представим больницу. Здесь работают десятки отделений, многие из которых — круглосуточно. Среди них: реанимация, хирургия, инфекционные боксы. Доступ к помещениям ограничен, а стерильность — критически важна. Теперь представим, что в этой больнице нужно установить новую пожарную систему. По классической схеме: проложить километры кабелей, установить датчики и настроить панель управления.

Сколько времени и ресурсов займет инсталляция проводной системы? Сколько работы придется остановить?

Зато беспроводные системы сокращают сроки реализации проектов и оперативные расходы. Например, беспроводная пожарная линейка EN54 от Ajax не требует кабелей, а корпуса устройств не нужно разбирать, поэтому установка занимает считанные часы, а не дни. Полностью беспроводное подключение устройств позволяет установить систему аккуратно и профессионально, особенно в местах, где нельзя сверлить стены и прокладывать кабели, например, в исторических зданиях или на временных торговых локациях. А главное: все устройства сертифицированы по европейскому стандарту EN 54, что позволяет устанавливать систему на коммерческих и муниципальных объектах.

Систему можно легко расширять или менять, поэтому беспроводное решение подходит как для модернизации, так и поэтапной реконструкции. Кроме того, к пожарной линейке можно добавить практически любую комбинацию устройств Ajax, видеокамеру или датчик открытия — все они будут работать как единая интегрированная система. Это обеспечит не только пожарную безопасность, но и защиту от вторжения и возможность видеонаблюдения. но и от вторжения и видеонаблюдения.

Устройства можно настроить и обслуживать с помощью бесплатных приложений Ajax для смартфонов и компьютеров в режиме реального времени — дистанционно или на объекте. Благодаря этому охранные компании или инсталляторы смогут оказывать быструю и эффективную поддержку.

Беспроводная система пожарной сигнализации от Ajax состоит из пожарной централи, а также адресных пожарных извещателей, оповещателей, ручных извещателей, ретрансляторов радиосигнала и вспомогательных устройств. Но главное, что все эти устройства не соединяются между собой проводами, а используют зашифрованную радиосвязь для передачи в реальном времени информации о состоянии устройств, тревогах, событиях и всех показателях в приложения Ajax.

Новая линейка продуктов пожарной безопасности от компании Ajax Systems уже доступна в Украине.

🔗 Подробнее о линейке продуктов EN54 Line — на официальной странице

Почему стоит выбрать беспроводное решение

Ожидается, что к 2025 году доля беспроводных систем пожарной сигнализации на мировом рынке составит примерно 65%.

Беспроводная пожарная безопасность переходит от исключения к общепринятой норме. То, что когда-то считалось запасным планом, теперь является лучшим методом для сложных инфраструктурных проектов. Современные системы предлагают масштабируемость, цифровую интеграцию и долгосрочную экономическую эффективность, особенно с учетом простоев, рабочей силы и сохранения архитектуры.

Хотя каждый объект требует индивидуального плана пожарной безопасности, гибкость и скорость развертывания беспроводных систем делают их привлекательным вариантом во многих сценариях.

Почему это важно именно сейчас

Системы пожарной безопасности обычно обновляют не по желанию, а по необходимости. Когда здание проходит проверку. Когда изменилась законодательная база. Когда произошел пожар где-то рядом и все вспомнили, что у них тоже все «на честном слове». Во многих заведениях этот вопрос годами откладывают, потому что модернизация кажется слишком сложной, дорогой и требующей остановки всего процесса.

Беспроводные системы убирают большинство из этих барьеров. Это не упрощенное решение, а технологически зрелая альтернатива, которая соответствует требованиям европейских стандартов. Благодаря беспроводным устройствам объекты могут сделать шаг к безопасности без сложного монтажа, без потери времени. Такие системы не только адаптируются к сложным условиям сегодняшнего дня, а создаются для работы в этих условиях.