«Приземлили навсегда». Сичеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25
Российский штурмовик Су-25 (иллюстративное фото) (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Сичеславские десантники в воскресенье, 24 июля, сбили российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Как отмечается в сообщении, подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 Грач.
Бронированный самолет оккупантов был «навсегда приземлен» расчетом ПЗРК Игла.
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