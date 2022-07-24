«Приземлили навсегда». Сичеславские десантники сбили российский штурмовик Су-25

24 июля, 19:35
Российский штурмовик Су-25 (иллюстративное фото) (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российский штурмовик Су-25 (иллюстративное фото) (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Сичеславские десантники в воскресенье, 24 июля, сбили российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в сообщении, подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 Грач.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Су-25 Российская авиация Штурмовик Война России против Украины

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