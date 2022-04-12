Десантники Сичеславской бригады уничтожили на Донбассе подразделение оккупантов — фото
Украинские десантники атаковали позиции террористической группировки «ДНР» (Фото:ВСУ)
Украинские военные продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Донбассе.
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На этот раз бойцы ВСУ уничтожили подразделение подконтрольной Кремлю террористической группировки «ДНР».
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«В Донецкой области военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили подразделение пророссийских террористов самопровозглашенной фейковой республики», — рассказало командование Десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующие фото.
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