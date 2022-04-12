Десантники Сичеславской бригады уничтожили на Донбассе подразделение оккупантов — фото 12 апреля, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Украинские десантники атаковали позиции террористической группировки «ДНР» (Фото:ВСУ)

Украинские военные продолжают наносить урон российским оккупационным войскам на Донбассе.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

На этот раз бойцы ВСУ уничтожили подразделение подконтрольной Кремлю террористической группировки «ДНР».

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«В Донецкой области военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили подразделение пророссийских террористов самопровозглашенной фейковой республики», — рассказало командование Десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующие фото.

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