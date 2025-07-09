Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал сохранять взвешенность в восприятии отдельных публичных заявлений, звучащих из Соединенных Штатов, в частности относительно Украины.

В интервью Украинскому радио он отметил, что подобные высказывания не свидетельствуют об изменениях в фундаментальных направлениях американской внешней политики.

«Одно заявление или сообщение в Twitter не определяют официальную позицию США. Хотя, безусловно, такие сигналы следует анализировать», — подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины также заявил, что ключевую роль в нынешней ситуации играет дипломатия. По его мнению, эффективное международное сотрудничество может стать катализатором мира.

«Украина не одна. Война открыла для нас новые измерения взаимодействия. Сегодня мы имеем настоящих союзников и партнеров, с которыми уже начато долгосрочное сотрудничество», — отметил министр.

Напомним, последние дни вызвали беспокойство из-за сообщения о временном приостановлении части военной помощи Украине со стороны США. В то же время 7 июля президент США Дональд Трамп подтвердил намерение предоставить Украине новую партию оборонительного оружия для защиты от российской агрессии.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения арсеналов США.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Киев не получал официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, по ее словам, Дональд Трамп остается приверженным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.