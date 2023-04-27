Что означают заявления Си Цзиньпина в разговоре с Зеленским и как РФ пытается «перезаселить» оккупированные территории Украины — ISW 27 апреля, 09:12 Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор 26 апреля (Фото:Reuters / ОП)

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер КНР Си Цзиньпин фактически отверг скандальные заявления посла Китая во Франции, который ранее ставил под сомнение суверенитет постсоветских государств.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Похоже, что Россия продолжает целенаправленную кампанию депопуляции в оккупированных районах Украины, чтобы способствовать повторному заселению украинских территорий россиянами. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 26 апреля заявила, что Россия пытается изменить этнический состав оккупированных территорий, активно проводя масштабное переселение в Украину людей преимущественно из бедных и отдаленных регионов России. Маляр отметила, что наиболее интенсивно такие действия продолжаются в Луганской области, в то время как местных украинцев «российские оккупанты, под различными предлогами продолжают депортировать в РФ».

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Ранее ISW уже сообщал о конкретных случаях подобной депопуляции и повторного заселения захваченных районов Украины под контролем российских оккупационных властей. В частности, это происходило в течение 2022 года в оккупированной части Херсонской области. В октябре 2022 года украинские источники сообщали, что большие группы украинских жителей депортировали из региона в Россию под видом «гуманитарной эвакуации», а затем их дома заселили российскими солдатами. «РФ может пытаться завозить россиян для заполнения обезлюженных территорий Украины с целью дальнейшей социальной, административной, политической и экономической интеграции оккупированных территорий в Россию, тем самым усложняя условия для реинтеграции этих территорий в Украину. Ранее ISW оценивал, что такие кампании по депопуляции и повторному заселению могут быть умышленной этнической чисткой и очевидным нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Аналитики ISW обратили внимание на разговор главы КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они подчеркивают заявление Си о том, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является основой украинско-китайских отношений. Таким образом, считают эксперты Института, в своем заявлении Си Цзиньпин четко высказал позицию Китая относительно независимости Украины, отвергнув заявления посла Китая во Франции Лу Шая от 22 апреля (о том, что постсоветским государствам якобы не хватает оснований для суверенитета). И украинский, и китайский официальные релизы о разговоре содержат упоминания о роли, которую может сыграть Китай в переговорах по ядерным вопросам. Представитель МИД России Мария Захарова выразила широкое согласие с мирным планом Китая и обвинила Украину в том, что официальный Киев якобы отвергает этот план. «Прохладная» реакция России на разговор Зеленского и Си, вероятно, является еще одним доказательством недовольства Москвы нежеланием Китая установить с ней настоящее двустороннее «бзграничное партнерство», считают эксперты ISW. Однако, предупреждают они, пока неясно, соответствуют ли действия Китая его риторике. Согласно заявлениям правительства США и журналистских расследований, Китай может оказывать нелетальную военную помощь России.

В Бахмуте, вероятно, усиливается конкуренция среди российских частных военных компаний (ЧВК). Представители ЧВК Поток (вероятно один из трех «добровольческих» батальонов российской государственной энергетической компании Газпром) записали видеообращение к российскому диктатору Владимиру Путину. В нем они утверждают, что чиновники Газпрома сначала обещали членам Потока подписание контрактов с Министерством обороны России, но затем личный состав якобы вынудили подписать контракты с ЧВК Редут. Один из военных Потока утверждал, что Газпром создал два других подразделения — Факел и Пламя, которые были закреплены за МО России. Однако один из российских военкоров заявил, что Поток — это не ПВК, а подразделение БАРСа («боевого армейского резерва» РФ). Личный состав Потока также заявил об угрозах боевиков Вагнера расстрелять этих военнослужащих, если те отойдут от линии столкновения. 26 апреля вагнеровцы заявили, что бойцы Потока ночью оставили позиции на флангах ПВКВагнера. Российский «военкор» уточнил, что речь шла якобы о позициях в Бахмуте, а оставлены они были из-за нехватки боеприпасов. Ранее ISW оценивал, что спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, рассматривает привлечение других ЧВК в районе Бахмута как конкуренцию. Похоже, увеличение присутствия других частных военных кампаний в этом районе «может вызвать значительные трения», считают аналитики ISW.



Комментарии российских чиновников и других заметных голосов в российском информационном пространстве продолжают подчеркивать повсеместную тревогу в РФ по поводу возможных контрнаступательных действий Украины. 26 апреля Евгений Пригожин отметил, что как только погодные условия в Бахмуте улучшатся, Украина начнет контрнаступление, которое может совпасть с 9 мая. Еще один известный российский «военкор» намекнул, что Украина якобы может планировать контрнаступательные действия, чтобы сорвать празднование 9 мая в России. Такие упоминания этой даты свидетельствуют о том, что информационное пространство РФ продолжает придавать символическое значение датам, связанным с «Великой Отечественной войной», продолжая формировать соответствующий дискурс о перспективах войны.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Нью-Йорке 25 апреля заявил, что дискуссии о потенциале для переговоров в случае успешного украинского контрнаступления являются «шизофренией». «Всё более подавленная и паническая риторика», звучащая от известных фигурантов российского информационного пространства, свидетельствует о том, что это сообщество еще не определялось с мыслью о том, как реагировать на «серьезную и растущую обеспокоенность в ближайшем будущем», констатируют в Институте. войны.

Кремль, вероятно, пытается вернуть доверие Армении и заверить страну в надежном партнерстве, хотя война в Украине ограничивает способность России играть бОльшую посредническую роль в нагорно-карабахском конфликте. 26 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого, как сообщается, они обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. А Минобороны России объявило о назначении нового командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе — им стал заместитель командующего Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов. Это назначение, вероятно, призвано усилить попытки Путина успокоить Пашиняна и сигнализировать Армении о готовности РФ выполнить свои «миротворческие» обязанности. В ISW считают, что Кремль может попытаться использовать призывников для проведения миротворческих операций в Нагорном Карабахе и ради сохранения отношений с Арменией и другими государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 24 апреля заявил, что Кремль принял решение заменить российский «миротворческий контингент» в Нагорном Карабахе на контингент военных-срочников, хотя ISW пока не наблюдает визуальных подтверждений того, что российские призывники уже служат в этом районе.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

Кремль продолжает меры для систематизации внутренних репрессий. 26 апреля Совет Федерации РФ одобрил три законопроекта, которые предусматривают лишение российского гражданства за дискредитацию вооруженных сил РФ и действия, угрожающие национальной безопасности; пожизненное заключение за государственную измену, а также пятилетний срок « за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов» ( например, речь может идти о Международном уголовном суде, который выдал ордер на арест Путина).



за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов» например, речь может идти о Международном уголовном суде, который выдал ордер на арест Путина). Украинские источники сообщают, что российские войска не вели наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная.



Российские войска достигли новых завоеваний в Бахмуте и севернее Авдеевки.

Российские « военкоры» продолжают спорить между собой о масштабах украинской активности вдоль Днепра в Херсонской области.

военкоры» продолжают спорить между собой о масштабах украинской активности вдоль Днепра в Херсонской области. Власти РФ начали рассылать повестки с угрозами « ограничительных мер».

ограничительных мер». Российские источники заявили, что ФСБ России якобы предотвратила попытку атаки в Крыму.

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW