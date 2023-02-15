Правительство Швейцарии разрешило начать конфискацию активов окружения Януковича на 140 миллионов долларов

15 февраля, 20:42
Поделиться:
Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Правительство Швейцарии разрешило начать конфискацию замороженных активов окружения экс-президента Виктора Януковича на сумму более 130 миллионов швейцарских франков (более 140,5 миллионов долларов).

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

В заявлении говорится, что этим шагом Швейцария поддерживает Украину.

Читайте также:
Суд разрешил заочно арестовать Януковича за расстрел участников Революции достоинства

Федеральный совет поручил Федеральному департаменту финансов (FDF) открыть ряд производств о конфискации в Федеральном административном суде (FAC). Сообщается, что активы будут оставаться замороженными до окончательного решения системы административного правосудия Швейцарии. Любое имущество, которое будет окончательно конфисковано, будет возвращено украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

Видео дня

Процедура конфискации активов применяется только в исключительных случаях, отмечается в заявлении. Закон уполномочивает систему административного правосудия Швейцарии конфисковать активы политически значимых лиц, но только в строгих условиях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Швейцария Виктор Янукович Активы Активы Януковича

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X