Правительство Швейцарии разрешило начать конфискацию активов окружения Януковича на 140 миллионов долларов 15 февраля, 20:42 Виктор Янукович (Фото:Tatyana Makeyeva/Reuters)

Правительство Швейцарии разрешило начать конфискацию замороженных активов окружения экс-президента Виктора Януковича на сумму более 130 миллионов швейцарских франков (более 140,5 миллионов долларов).

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета Швейцарии.

В заявлении говорится, что этим шагом Швейцария поддерживает Украину.

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Федеральный совет поручил Федеральному департаменту финансов (FDF) открыть ряд производств о конфискации в Федеральном административном суде (FAC). Сообщается, что активы будут оставаться замороженными до окончательного решения системы административного правосудия Швейцарии. Любое имущество, которое будет окончательно конфисковано, будет возвращено украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

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Процедура конфискации активов применяется только в исключительных случаях, отмечается в заявлении. Закон уполномочивает систему административного правосудия Швейцарии конфисковать активы политически значимых лиц, но только в строгих условиях.