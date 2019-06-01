Швейцария направила в ОРДЛО 400 тонн гуманитарной помощи
Вчера, 12:29
Посольство Швейцарии в Украине направило на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 22 автомобиля с гуманитарным грузом весом более 400 тонн.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В гуманитарной помощи находятся химические реагенты для очистки воды, соль, медицинское оборудование, хлорная известь и активированный уголь.
Автомобили въехали на временно оккупированную территорию Украины через КПВВ Новотроицкое.