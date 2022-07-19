​Швейцария и Израиль помогут восстановить Дом офицеров в Виннице

19 июля, 22:37
Дом офицеров в Виннице (Фото:Винницкая ОВА / Facebook)

Дом офицеров в Виннице (Фото:Винницкая ОВА / Facebook)

Швейцария и Израиль помогут восстановить винницкий Дом офицеров, сильно пострадавший от российского ракетного удара 14 июля.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Медиацентре Украина.

Он отметил, что 20 послов стран ЕС посетили Винницу.

«Я предложил на примере Мариупольского театра, в восстановлении которого пообещала помочь Италия, чтобы они присоединились к восстановлению. Согласились помогать посольство Швейцарии в Украине и посольство Израиля», — заявил Сергей Борзов.

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По его словам, для восстановления Дома офицеров, являющегося памятником архитектуры местного значения, будут обращаться к ведущим архитекторам региона.

«Это здание пережило Вторую мировую войну в этом классическом фасаде, поэтому большинство считает, что именно такой фасад должен остаться. К сожалению, здание полностью разрушено и опасно, подлежит полному сносу. Для того чтобы отстроить новый Дом офицеров, собираем всех лучших архитекторов Винницкой области. Чтобы каждый предложил мнения и видения не только по поводу Дома офицеров, но и городской площади», — прокомментировал начальник ОВА.

Отмечается, что состояние Дома быта Юбилейный, который также испытал сильные разрушения, определят после профессиональной экспертизы. Тогда же станет ясно, можно ли будет реконструировать постройку.

https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Израиль Швейцария Винница Война России против Украины

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