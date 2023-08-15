Швеция предоставит новый пакет военной помощи Украине на более 300 миллионов долларов

15 августа, 15:30
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Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Фото:Понтус Лундал /TT News Agency via REUTERS)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Фото:Понтус Лундал /TT News Agency via REUTERS)

Во вторник, 15 августа, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм планирует предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 314 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Йонсона, новый пакет военной поддержки в основном будет состоять из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным системам вооружения.

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«Мы должны подготовиться к тому, что это может быть затяжная война, и мы также имеем долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать те платформы, которые мы отправляем в Украину, на постоянной основе», — отметил он.

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Это 13-й пакет военной помощи для Украины от Швеции с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Общая стоимость помощи от Швеции составляет примерно 20 миллиардов крон (1,8 миллиарда долларов — ред.).

18 июля министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Юган Форссел сказал, что Стокгольм выделит более 584 миллионов долларов на восстановление Украины и проведение реформ, направленных на евроинтеграцию.

13 июля Йонсон на саммите НАТО в Вильнюсе подписал соглашение с Украиной, которое должно упростить и ускорить поставки военной помощи.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Швеция Военная помощь Финансовая помощь Война России против Украины

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