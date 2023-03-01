Швеция передала Украине партию временных мостов

1 марта, 16:47
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Помощь от Швеции (Фото:Министерство инфраструктуры / Facebook)

Помощь от Швеции (Фото:Министерство инфраструктуры / Facebook)

Швеция передала Украине четыре катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Также Украина получила 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию.

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Временные мосты — это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение деоккупированных регионов с остальной страной.

Кроме Швеции, конструкции для строительства временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.

По информации министерства, с начала полномасштабной агрессии России на государственных дорогах Украины разрушены 153 моста и путепровода. Уже восстановлен проезд 80 временными переправами.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Помощь Швеция Война России против Украины

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