Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО — МИД Турции
Флаги Турции, Швеции, Финляндии и НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
В Турции заявили, что не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции, которые необходимы для того, чтобы Анкара одобрила их заявки в НАТО.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Daily Sabah.
По его словам, Швеция и Финляндия пока не выполнили договоренности об экстрадиции «курдских террористов» в Турцию.
Он также добавил, что Стокгольм и Хельсинки предложили Анкаре провести встречу по этому вопросу в августе.
«Мы надеемся, что наша первая встреча состоится 26 августа», — рассказал министр.
4 августа Сенат США поддержал ратификацию соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.
5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.
29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.
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