Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО — МИД Турции

11 августа, 19:59
Флаги Турции, Швеции, Финляндии и НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Флаги Турции, Швеции, Финляндии и НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

В Турции заявили, что не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции, которые необходимы для того, чтобы Анкара одобрила их заявки в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Daily Sabah.

По его словам, Швеция и Финляндия пока не выполнили договоренности об экстрадиции «курдских террористов» в Турцию.

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Он также добавил, что Стокгольм и Хельсинки предложили Анкаре провести встречу по этому вопросу в августе.

«Мы надеемся, что наша первая встреча состоится 26 августа», — рассказал министр.

4 августа Сенат США поддержал ратификацию соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.

https://www.youtube.com/watch?v=3TVN2tZdyEA

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Турция Швеция Финляндия

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