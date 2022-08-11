Швеция и Финляндия не выполнили свои обязательства по вступлению в НАТО — МИД Турции 11 августа, 19:59 Флаги Турции, Швеции, Финляндии и НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

В Турции заявили, что не видят конкретных действий от Финляндии и Швеции, которые необходимы для того, чтобы Анкара одобрила их заявки в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Daily Sabah.

По его словам, Швеция и Финляндия пока не выполнили договоренности об экстрадиции «курдских террористов» в Турцию.

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Он также добавил, что Стокгольм и Хельсинки предложили Анкаре провести встречу по этому вопросу в августе.

«Мы надеемся, что наша первая встреча состоится 26 августа», — рассказал министр.

4 августа Сенат США поддержал ратификацию соглашения о членстве Швеции и Финляндии в НАТО.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.



29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании, в рамках которого Анкара пообещала не блокировать процесс вступления двух стран в обмен на выполнение ими ее требований.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «зеркальным ответом» на размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

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