Швартоваться теперь негде: на крымском курорте Мисхор обвалился единственный причал — фото Вчера, 11:00 960 Цей матеріал також доступний українською Крым. Реалии Прогулочные катера больше не могут швартоваться ни в Мисхоре, ни в Алупке Крым. Реалии

В курортной местности Мисхор в оккупированном РФ Крыму обвалилась часть единственного причала для прогулочных катеров на пляже Русалка.

Об этом со ссылкой на так называемого «начальника Ялтинского торгового порта» Романа Подсудевского передает Крым. Реалии.

«К сожалению, в нынешнем навигационном сезоне прогулочные катера будут ходить только до Ласточкина гнезда, поскольку в Мисхоре им швартоваться теперь негде», — заявил он.

Фото: Крым. Реалии

При этом Подсудевский добавил, что рейсов в Алупку также больше не будет, так как там причал тоже находится в аварийном состоянии.