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Shuttle Uber. Кличко рассказал о новом виде транспорта, который появится в Киеве в августе

Вчера, 19:25
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Shuttle Uber. Кличко рассказал о новом виде транспорта, который появится в Киеве в августе - фото

Наталия Кравчук / НВ

Кличко: До августа на дорогах Киева будет уже 50 таких машин

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью журналу НВ, что к августу в Киеве появится 50 автобусов-такси Uber.

«Они запускают уникальный сервис Shuttle Uber. Это не маршрутное такси, это автобусы-такси. Они дешевле, чем такси, но чуть дороже, чем маршрутки. До августа на дорогах Киева будет уже 50 таких машин», — заявил Кличко.

Напомним, в апреле стало известно, что компания Uber намерена в мае 2019 года запустить в Киеве пилотный проект Uber Shuttle — сервис по бронированию места в микроавтобусе, который будет следовать по ряду выбранных направлений в городе.

В Uber рассказали, что во время этого пилотного проекта пользователи смогут забронировать через приложение место в микроавтобусе, который будет ездить по одному из заранее определенных направлений.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Киев Uber Владимир Кличко

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