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Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве

Вчера, 08:58
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Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве - фото

Виталий Кличко / Facebook

Он опроверг предположение, что мост планируют открыть в начале избирательной кампании мэра

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что открытие нового Шулявского путепровода планируется на конец 2019 года.

Об этом он рассказал Главкому.

Он опроверг предположение, что мост планируют открыть в начале избирательной кампании мэра в следующем году.

«Шулявский мост мы откроем до конца этого года. Если не будет каких-то форс-мажоров, планируем до конца года уже запустить автомобильное движение по мосту», — отметил Кличко.

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Комментируя информацию, что Антимонопольный комитет своими решениями может заблокировать строительство путепровода, о чем заявляет подрядчик, мэр сказал: «Это может быть проблема подрядчика. Я выясню этот вопрос. Моя задача — обеспечить максимально благоприятные условия для того, чтобы подрядчик выполнил свои обязательства, и киевляне вовремя получили этот объект».

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Теги:   Киев Шулявский мост Владимир Кличко

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