Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве Вчера, 08:58 16031 Цей матеріал також доступний українською Виталий Кличко / Facebook Он опроверг предположение, что мост планируют открыть в начале избирательной кампании мэра Виталий Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что открытие нового Шулявского путепровода планируется на конец 2019 года.

Об этом он рассказал Главкому.



Он опроверг предположение, что мост планируют открыть в начале избирательной кампании мэра в следующем году.

«Шулявский мост мы откроем до конца этого года. Если не будет каких-то форс-мажоров, планируем до конца года уже запустить автомобильное движение по мосту», — отметил Кличко.

Комментируя информацию, что Антимонопольный комитет своими решениями может заблокировать строительство путепровода, о чем заявляет подрядчик, мэр сказал: «Это может быть проблема подрядчика. Я выясню этот вопрос. Моя задача — обеспечить максимально благоприятные условия для того, чтобы подрядчик выполнил свои обязательства, и киевляне вовремя получили этот объект».