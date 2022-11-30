В Дія поступило уже почти 300 тысяч заявок о поврежденном из-за войны имуществе 30 ноября, 06:44 Разрушенное из-за войны жилье (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк сообщила, что на портал Дія направили 299,6 тыс. заявок об уничтоженном и поврежденном в результате боевых действий имуществе.



"Через Дія уже получено 299 тысяч 642 заявки об уничтоженном и поврежденном имуществе украинцев в результате войны. Общая площадь ущерба - 20 миллионов 723 тысячи 877 квадратных метров жилья", - заявила Шуляк.



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Она отметила, что более 47 тысяч заявок были получены от жителей Мариуполя.

"Чтобы скрыть последствия своих преступлений, оккупанты начали сносить дома в историческом центре Мариуполя и в его окрестностях. Но этого оказалось мало, и они начали убирать дома с карт российского Яндекса. Вот так - на карте Google дом на улице Азовстальской, 33 еще есть, а в Яндексе и реальности – его нет. Мы все фиксируем и все отстроим. И не только в Мариуполе", – сообщила Шуляк.