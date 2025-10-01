«Мне сложно это объяснить». Костенко рассказал в интервью, что думает о «ноу-хау» Зеленского и Сырского

— Я хотела с вами поговорить о глобальных изменениях, которые ожидают украинскую армию. Я имею в виду создание отдельного рода войск — штурмовые. Эти войска анонсировал еще 20 сентября Владимир Зеленский. На выходных, я знаю, главком Александр Сырский даже собирал журналистов, чтобы объяснить, для чего этот новый род войск. Роман, чтобы создать новые штурмовые войска, это должно быть какое-то формальное решение Ставки? Это должно быть решение на уровне Верховной Рады? Это должно быть решение на уровне Минобороны? Кто и как этому должен дать старт?

— Если мы говорим о штурмовых войсках как роде, чтобы они были такие как, например, Десантно-штурмовые войска или Войска беспилотных систем, для этого нужно внести изменения в закон о Вооруженных силах Украины, и Верховная Рада должна создать это. Если они хотят создать это как-то внутри [Сил обороны], просто назвать это [штурмовыми войсками], скажем так, тогда они будут иметь более низкий статус. Если это будет отдельным решением Сырского или министра обороны, то они не будут иметь того статуса, как, например, Десантно-штурмовые, или Войска беспилотных систем, или Сухопутные войска отдельно. Поэтому для того, чтобы это был полноценный род [войск], надо, чтобы это было [решение] Верховной Рады.

— Я процитирую президента Украины Владимира Зеленского, а вы мне скажете, что имеется в виду. Он сказал: «Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска. Принято решение. Все под это готовится. Я думаю, где-то неделю, 10 дней — и все будет работать — современные штурмовые войска с дроновой частью и всем остальным. Конечно, они работают сегодня вместе со штурмовыми полками, с ДШВ, выполняют сильные задачи». Это он сказал десять дней назад. И я тут не поняла: будет Рада что-то принимать или не обязательно?