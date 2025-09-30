«Мы ничего не забираем». Начальник штурмовых войск ВСУ ответил на упреки о «разрушении ДШВ» и рассказал, что изменится

Штурмовые войска уже сформированы и работают на всех направлениях, упреки вроде «мы разрушим ДШВ» не соответствуют действительности, заявил начальник управления штурмовых войск Валентин Манько, объясняя создание Штурмовых войск как отдельного рода в составе ВСУ.

«Что такое силы штурмовых войск? В первую очередь это стабилизационные подразделения и войска, которые проводят специальные операции по стабилизации, штурмовым действиям, где-то мы также отрываем плацдармы для работы других военных соединений, например, подразделений ДШВ других бригад», — отметил Манько в интервью ВВС News Украина.

Он добавил, что успех операции заключается, в том числе в нестандартных методах.

«Как говорят: „счастье любит тишину“, поэтому нам нужно, чтобы о нас никто не знал, потому что мы применяем всегда нестандартные методы войны. То есть новые подходы и тактику по сравнению с тем, что все уже понимают и знают», — рассказал Манько.

Но, подчеркнул полковник, когда происходит передача штурмовых войск другим, то управлять такими подразделениями должен тот, кто в этом разбирается.

«Поэтому у нас управление боем, управление этими подразделениями осуществляется отдельно от других. Но для этого надо установить взаимодействие, логистику, связь и еще кучу всего-всего. Кроме того, хочу подчеркнуть: мы ни у кого ничего не забираем. Отдельные деятели уже говорят, что „мы разрушим ДШВ“, но это неправда, потому что мы уже созданы давно, мы работаем с 2014 года», — пояснил начальник штурмовых войск.

Отвечая на вопрос, произойдет ли расширение после создания отдельного рода Штурмовых войск, Манько заверил, что ничего не изменится.

«Количество у нас не изменится от того, что есть сейчас, может, просто объединятся определенные батальоны в полки. Допустим, какие-то три батальона организуются и сделают полк», — предположил Валентин Манько.

На уточняющий вопрос, есть ли конкретика относительно будущей численности Штурмовых войск, он ответил, что «все есть».

«Мы уже существуем, мы ничего ни у кого не забираем. Мы ничего не будем забирать ни у ДШВ, ни у Сухопутки. Абсолютно ни у кого. Мы уже давным-давно сформированы, мы работаем уже не первый год», — подчеркнул Манько, добавив, что создание отдельного роу войск необходимо для улучшения боевой составляющей, быстрого и удачного использования подразделений.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в составе Сил обороны сформируют отдельные Штурмовые войска с «дроновой составляющей». По его словам, соответствующее решение уже принято, и новые войска будут созданы через семь-десять дней.

В командовании Десантно-штурмовых войск приветствовали такое решение.

«От Командования Десантно-штурмовых войск поздравляем бойцов штурмовых подразделений, которые в жестоких боях доказали свой высокий профессионализм и военную доблесть», — говорится в сообщении командования ДШВ.

В то же время аналитики DeepState считают, что сейчас необходимо уделить больше внимания ДШВ «из-за постоянного застоя и закоренелых проблем». Там отметили, что лучшим решением было бы превратить ДШВ в штурмовые войска и сформировать из них отдельный корпус.

Ожидается, что командующим штурмовиков будет нынешний глава соответствующего управления в системе Сухопутных войск, полковник Валентин Манько.