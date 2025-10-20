У Валентина Манько в соцсетях нашли видео с российской музыкой (Фото: Владимир Зеленский / Facebook)

В соцсетях полковника Валентина Манько , который возглавляет управление штурмовыми подразделениями ВСУ и готовится стать командующим Штурмовыми войсками ВСУ, нашли видео под российскую музыку, записанные после начала полномасштабной войны.

На это обратил внимание бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич.

«Советую подписаться на страницы командующего штурмовыми войсками. Александр Станиславович (речь идет о главнокомандующем ВСУ Александре Сырском — ред.), действительно, хорошее кадровое решение, стало все ясно!» — написал Кротевич.

На роликах от 2023-го и 2024 годов, которые Кротевич нашел на страницах Манька в Instagram и TikTok, военный танцует под песню Е*у дал от российской группы Пневмослон, а еще — через маску TikTok узнает, какой он персонаж из российского сериала о российском Слово пацана, и также под песню на русском языке.

Манько пока официально не комментировал ситуацию.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в составе Сил обороны сформируют отдельные Штурмовые войска с «дроновой составляющей». По его словам, соответствующее решение уже принято, и новые войска будут созданы через семь-десять дней.

В командовании Десантно-штурмовых войск приветствовали такое решение.

«От Командования Десантно-штурмовых войск поздравляем бойцов штурмовых подразделений, которые в жестоких боях доказали свой высокий профессионализм и военную доблесть», — говорится в сообщении командования ДШВ.

В то же время аналитики DeepState считают, что сейчас необходимо уделить больше внимания ДШВ «из-за постоянного застоя и закоренелых проблем». Там отметили, что лучшим решением было бы превратить ДШВ в штурмовые войска и сформировать из них отдельный корпус.

Ожидается, что командующим штурмовиков будет нынешний глава соответствующего управления в системе Сухопутных войск, полковник Валентин Манько.