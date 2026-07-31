Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приказал штурмовым полкам Сухопутных войск приостановить пополнение личным составом с 26 июля. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в четырех штурмовых полках.

«Мы теперь не можем брать людей из БРЕЗов (батальонов резерва — ред.) и ТЦК (то есть новомобилизованных — ред.)», — рассказал один из собеседников издания.

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По словам второго источника УП, также приостановлено перемещение военнослужащих из других частей — то есть перевод в штурмовые полки. На данный момент для тех, кто ушел в СЗЧ до 12 июня, осталась лишь возможность вернуться через приложение Армия+.

Как отмечают журналисты, это первое решение высшего военного командования, ограничивающее возможности штурмовых полков по пополнению личным составом. Издание Украинская правда указывает, что ранее как минимум два штурмовых полка — 425-й (Скеля) и 225-й — имели исключительное право на постоянное пополнение и расширение. По данным СМИ, эти полки пользовались «прямой протекцией» предыдущего главнокомандующего Александра Сырского, обладали большей автономностью действий и лучшим обеспечением по сравнению с другими подразделениями Сухопутных войск.

Полк Скеля, который обычно должен насчитывать около 3−4 тысяч военнослужащих, был расширен до более чем 10 тысяч бойцов. В то же время другие отдельные штурмовые полки, в частности 1-й ОШП и 475-й ОШП, несмотря на свою эффективность и активное использование современных технологий, не получили аналогичного расширения, сообщили источники УП.

Это первый случай реакции высшего командования за последние два месяца — с тех пор, как СМИ опубликовали расследование о пытках, избиениях и убийствах в штурмовых полках. Украинская правда сообщает, что сейчас в штурмовых полках обеспокоены тем, не расформирует ли их Драпатый.

Ранее военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ опровергли слухи об использовании заградотрядов во время стабилизации боевой обстановки вблизи Гуляйполя в Запорожской области в 2025 году. «Ни один военнослужащий Сил территориальной обороны не пострадал в результате так называемого дружественного огня. Поэтому любые заявления о заградотрядах не соответствуют действительности», — отметили в полку.

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Издание Texty.org.ua также опубликовало материал, в котором говорится об избиениях, незаконном удержании и угрозах применения оружия в связи с самовольным оставлением позиций в 225-м отдельном штурмовом полку. В частности, издание приводит аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос командира полка Олега Ширяева, отдает приказ открывать огонь по военнослужащим, покидающим позиции без приказа, и заявляет, что в таких обстоятельствах «никаких своих не существует».

Резонанс вокруг полка Скеля возник после публикации издания Бабель, журналисты которого собрали подробные данные о массовой гибели военнослужащих этого полка в период с конца осени 2025 года до весны 2026-го.

В расследовании говорилось о как минимум 26 случаях смерти среди новобранцев, никак не связанных с непосредственными боевыми действиями на фронте. По информации СМИ, большинство мобилизованных скончались вскоре после призыва от тяжелых форм пневмонии, сердечно-сосудистых осложнений и других заболеваний.