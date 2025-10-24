Силы обороны Украины зачистили населенный пункт Торское на Лиманском направлении и уничтожили до сотни российских военных.

Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил штурмовой полк Скеля 425 на своем YouTube-канале.

Военные отметили, что полностью зачистили от россиян Торское. Протяженность населенного пункта — почти 9 км, и это повлияло на планирование и ход операций, сообщило подразделение.

Военнослужащий с позывным Скай рассказал, что работа велась поэтапно: населенный пункт разделили на зоны, каждый подвал и каждый дом обходили и закреплялись в них.

«Дружественные силы закреплялись за нами — так продвигались вперед, вытесняя захватчиков из подвалов и домов», — сказал он.

Полк Скеля отметил, что одновременно с зачисткой в Торском была выставлена позиция блокирования на дороге на Лиман. Подразделение в течение двух недель сдерживало продвижение российских военных: закрепилось, держало плацдарм и главную дорогу на Лиман.

«Выполнили задачу — остановили врага и удерживали позиции до тех пор, пока подходили союзные подразделения», — рассказали военные.

В самом Торском, по словам подразделения, работало несколько штурмовых групп. Первоочередная задача заключалась в выявлении россиян и корректировке средств поражения, только потом — продвижение и зачистка.

Полк Скеля сообщил, что во время зачистки Торского и его окрестностей украинские военные уничтожили до сотни солдат армии РФ. Большинство россиян остались в подвалах и домах, где они прятались, говорит подразделение.

«На огневые точки тяжелые бомберы сбрасывали сдвоенные танковые мины. После такого живых там уже не было. Завершающим этапом стала зачистка центра населенного пункта. Для большинства наших бойцов это был первый боевой выход — они проявили себя как настоящие воины», — отметил полк Скеля.

18 октября проект DeepState сообщил, что в Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного. Российские оккупанты постоянно оказывают давление на украинские позиции, однако не закрепляются на занятых территориях.

Институт изучения войны сообщил, что на Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над Силами обороны.