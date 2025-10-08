«Нас 30 человек, вам п**да!» Бойцы Третьей штурмовой показали видео боев в районе Карповки в Донецкой области

8 октября, 18:07
Третья штурмовая обнародовала видео боев в районе Карповки (Фото: Скриншот видео / Третий армейский корпус)

Третья отдельная штурмовая бригада обнародовала кадры боев, записанные камерами GoPro, показывающие недавний штурм украинских подразделений в районе села Карповка в Донецкой области.

«Перед рассветом группы бойцов из 3-й роты 2-го механизированного батальона выдвигаются на штурм в районе Карповки. Задача — выбить врага и занять позиции на подступах к населенному пункту», — говорится в сообщении.

Во время наступления противник подбивает боевую машину подразделения, однако штурмовики врываются в посадку, где были сосредоточены вражеские силы.

Защитники проходят зачистку укреплений — отбывают огневые схватки, выманивают противника из засад и берут врагов в плен. На кадрах также слышны радиоперехваты: в разговорах врага слышен приказ оставить блиндажи. Со своей стороны, оккупанты оказывают ожесточенное сопротивление и применяют ударные беспилотники.

«Выходи, бл**ь, кто там! Нас 30 человек, тебе п**да!» — кричит украинский военный на видео перед вражеским блиндажом.

В бригаде отметили, что видео показывают оперативную работу штурмовых групп и морально-психологическое давление, которое оказывают украинские подразделения противнику во время штурма.

https://www.youtube.com/watch?v=LgIehoxR0Q8
Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Пленные Война России против Украины 3-тя ОШБр

