Оккупанты штурмуют районы Северодонецка на трех направлениях, в Лисичанске обстреляли завод — глава Луганской ОВА 1 июня, 08:55 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты укрепляются в центре Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка, при этом штурмуют северные, южные и восточные районы города.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, отдельными подразделениями враг достиг успеха.

Видео дня

Гайдай также рассказал, что минувшие сутки оккупанты обстреливали всю Луганскую область из артиллерии и авиации.

«На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. По Камышевахе и Нырково враг применил штурмовую и армейскую авиацию», — добавил глава ОВА.

Днем 31 мая оккупанты обстреляли завод Пролетарий в Лисичанске, а вечером из авиации били по северодонецкому Азоту, попав в цистерну с остатками азотной кислоты. Смертельной опасности для населения нет.

В области разрушены за сутки около 30 домов, самые большие разрушения в Горском.

Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет активный штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях при поддержке артиллерии и минометов.

Гайдай сообщил, что противник контролирует большую часть Северодонецка, 90% зданий разрушены.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.