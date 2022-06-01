Оккупанты штурмуют районы Северодонецка на трех направлениях, в Лисичанске обстреляли завод — глава Луганской ОВА

1 июня, 08:55
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Оккупанты укрепляются в центре Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Оккупанты укрепляются в центре Северодонецка (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты закрепляются в центре Северодонецка, при этом штурмуют северные, южные и восточные районы города.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, отдельными подразделениями враг достиг успеха.

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Гайдай также рассказал, что минувшие сутки оккупанты обстреливали всю Луганскую область из артиллерии и авиации.

«На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. По Камышевахе и Нырково враг применил штурмовую и армейскую авиацию», — добавил глава ОВА.

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Днем 31 мая оккупанты обстреляли завод Пролетарий в Лисичанске, а вечером из авиации били по северодонецкому Азоту, попав в цистерну с остатками азотной кислоты. Смертельной опасности для населения нет.

В области разрушены за сутки около 30 домов, самые большие разрушения в Горском.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/156623993543659

Российские оккупационные войска пытаются установить контроль над Северодонецком и окружить подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет активный штурм на Северодонецком и Бахмутском направлениях при поддержке артиллерии и минометов.

Гайдай сообщил, что противник контролирует большую часть Северодонецка, 90% зданий разрушены.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Лисичанск Война России против Украины

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