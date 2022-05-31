Часть Северодонецка находится под контролем российских оккупантов, риска окружения города нет — Гайдай 31 мая, 09:19 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты штурмуют Северодонецк (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Часть Северодонецка Луганской области находится под контролем российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Часть Северодонецка под контролем россиян. Риска окружения города — нет‼ Продолжаются уличные бои в Северодонецке, наши защитники пытаются выбить орков до окраин. Свободно чувствовать себя в областном центре могут только российские трупы», — сказал он.

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По словам главы ОВА, войска РФ собираются зачищать территорию вокруг Северодонецка. На села Сиротино и Боровское бросают около батальон солдат, подтягивают туда тяжелую технику.

«Проще говоря — собираются мародерить и заметать следы, разрушая и убивая мирное население», — добавил он.

Гайдай уточнил, что вся территория свободной Луганской области находится под постоянными обстрелами.

Трассу Лисичанск-Бахмут противник не контролирует, но плотно обстреливает.

30 мая войска РФ продвинулись вглубь Северодонецка, в городе начались уличные бои.

Перед этим глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко заявил, что российские оккупанты контролируют полосу около 100 метров в городе.

Утром 31 мая Гайдай сообщил, что штурм Северодонецка продолжается без остановки, идут уличные бои. Районы, где продолжаются уличные бои в Северодонецке трудно обследовать, поэтому количество жертв там неизвестно

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