Оккупанты пошли на штурм на Бахмутском направлении: пограничники нанесли россиянам серьезные потери 5 января, 13:05 Пограничники нанесли оккупантам серьезные потери под Бахмутом (Фото:Генштаб)

В среду, 4 января, российские оккупационные войска пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Пограничники нанесли оккупантам серьезные потери.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

«Пули снайперов унесли жизни трех оккупантов, а по другим отработали минометные расчеты наших ребят», — говорится в сообщении.

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Информация о потерях оккупантов уточняется.

«Ювелирная работа наших снайперов достойна отдельного внимания: ребята успешно „отработали“ по врагу с расстояния 1500 метров», — добавили в ведомстве.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что город Бахмут разрушен более чем на 60%.