Оккупанты пошли на штурм на Бахмутском направлении: пограничники нанесли россиянам серьезные потери
Пограничники нанесли оккупантам серьезные потери под Бахмутом (Фото:Генштаб)
В среду, 4 января, российские оккупационные войска пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Пограничники нанесли оккупантам серьезные потери.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
«Пули снайперов унесли жизни трех оккупантов, а по другим отработали минометные расчеты наших ребят», — говорится в сообщении.
Информация о потерях оккупантов уточняется.
«Ювелирная работа наших снайперов достойна отдельного внимания: ребята успешно „отработали“ по врагу с расстояния 1500 метров», — добавили в ведомстве.
Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что город Бахмут разрушен более чем на 60%.