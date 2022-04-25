Оккупанты штурмуют Попасную и наносят удары по Азовстали в Мариуполе 25 апреля, 07:13 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются штурмовать Попасную (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты вели артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода Азовсталь. Ведет штурмовые действия населенного пункта Попасная.

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На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

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