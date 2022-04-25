Оккупанты штурмуют Попасную и наносят удары по Азовстали в Мариуполе

25 апреля, 07:13
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Оккупанты пытаются штурмовать Попасную (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются штурмовать Попасную (Фото:Генштаб)

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На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты вели артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Генштаб.

В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск на территории завода Азовсталь. Ведет штурмовые действия населенного пункта Попасная.

Видео дня

На Южнобугском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Попасная Война России против Украины

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